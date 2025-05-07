Bakan Güler, Kamerun'da temaslarına devam ediyor (2)

BAKAN GÜLER, KAMERUN BAŞBAKANI NGUTE İLE GÖRÜŞTÜ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun programı kapsamında Başbakan Joseph Dion Ngute tarafından kabul edildi. Bakan Yaşar Güler görüşmede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti" denildi.

ANKARA,