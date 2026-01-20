Haberler

Bakan Göktaş, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını lanetledi Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında YPG/SDG yandaşları tarafından Türk bayrağına gerçekleştirilen saldırıyı sert bir dille kınadı ve terörle mücadelenin süreceğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısını lanetledi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, YPG terör örgütü yandaşlarının şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıyı en sert şekilde lanetliyorum. Bilinmelidir ki bayrağımıza uzanan her el, devletimizin sarsılmaz iradesiyle kırılacaktır. Bölgesel istikrarı, barışı ve huzuru korumaya yönelik adımlarımızı hedef alan bu alçak girişimler, ülkemizin birlik ve beraberliği karşısında asla karşılık bulamayacaktır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kastedenlere karşı mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Terörsüz Türkiye hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz."

