Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Önal ile bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumaya yönelik çalışmalarımızı ve bu kapsamda geliştirebileceğimiz iş birliği imkanlarını ele aldık. Evlatlarımız için daha güvenli, kontrollü ve bilinçli bir dijital dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA