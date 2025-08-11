Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Harp Malulü Gaziler Derneği Yetkililerini Kabul Etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve şube başkanlarını kabul etti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve şube başkanlarımızla bir araya geldik. 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz doğrultusunda, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve vefa duygusunu yaşatan her adımı önemsiyoruz. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarımızın katkısını değerli buluyor, iş birliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, kıymetli yakınlarının ve gazilerimizin her daim yanında olmak en temel vazifemizdir" ifadelerini kullandı.