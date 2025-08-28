Bakan Göktaş: Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6 seviyesine ulaşmış durumda

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Türkiye'de yaşlı nüfus oranı artık yüzde 10,6 seviyesine ulaşmış durumda. Tahminlere göre yaşlı nüfus oranının 2040 yılında yüzde 16'yı aşacağı öngörülüyor. Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde ortanca yaşın 60'a çıkacağı belirtiliyor" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlılık Çalıştayı'na katılmak için Eskişehir'e geldi. Yaşlılık Çalıştayı'nın düzenlendiği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak tarafından karşılanan Bakan Göktaş, çalıştaylar ile yerel dinamikleri göz önünde bulundurulup, yeni politikalar geliştirmek, yaşlıların aktif ve sağlıklı yaş almaları için, hizmetlerin nasıl güçlendirilebileceği ve yaşlılara daha iyi bir yaşam sunmak için neler yapılabileceğinin amaçlandığını söyledi. Eskişehir'in doğurganlık hızının en düşük olduğu illerden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus yapısı hızla değişiyor. Yaşlı nüfus oranımız yıldan yıla artmaya devam ediyor. Doğurganlık oranlarının düşmesiyle beraber, yaş ortalamamız giderek artıyor. Eskişehir de doğurganlık hızının en düşük olduğu şehirlerden biri. Bu demografik dönüşüm, ülkemiz için bir sosyal politika seferberliği anlamına geliyor. Geldiğimiz noktada, Türkiye'de yaşlı nüfus oranı artık yüzde 10,6 seviyesine ulaşmış durumda. Tahminlere göre yaşlı nüfus oranının 2040 yılında yüzde 16'yı aşacağı öngörülüyor. Etkili tedbirler alınmazsa, 2100 yılına gelindiğinde ortanca yaşın 60'a çıkacağı belirtiliyor" diye konuştu.

'SUNULAN HİZMETLERİN SAYISINI VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAK GEREKİYOR'

Yaşanan demografik dönüşümün yeni politikalar geliştirilmesini zorunlu kıldığını belirten Bakan Göktaş, "Sağlıktan sosyal destek mekanizmalarına, emeklilik ve bakım hizmetlerinden şehir planlamasına kadar pek çok alanda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Yaşlılarımıza sunulan hizmetlerin sayısını ve niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlara göre çeşitliliğini artırmamız gerekiyor. Yaptığımız 'Yaşlı Profili Araştırması'nda yaşlıların yüzde 64,4'ünün kendilerini en çok mutlu eden şeyin 'aileleri' olduğunu belirtmişlerdi. Yine araştırma ile Türkiye'de 1,6 milyon yaşlının tek başına yaşadığını ve yaşlıların yüzde 86,6'sı evde yalnızken, kendini güvende hissettiğini belirttiklerini tespit etmiştik. Bu nedenle yaşlılarımızın kurum bakımı yerine, evde aileleriyle ve yakın çevreleriyle beraber yaşamalarını önceleyen hizmetlerimizi güçlendiriyoruz. Bu alandaki hizmet ve politikaları da ancak merkezi ve yerel düzeyde bütüncül bir anlayışla ortaya koyacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ONLARI AİLE HAYATININ MERKEZİNDE TUTMALIYIZ'

81 ilde düzenlenen çalıştaylarda elde edilen bulguların büyük önem taşıdığını belirten Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada ortaya koyacağınız görüşler, öneriler ve tespitler doğrudan '2'nci Yaşlılık Şurası'nın gündemini oluşturacak. Böylece yaşlılara yönelik politikalar, sahadan gelen verilerle şekillenecek. Büyüklerimizin huzur, güven ve saygı içinde yaşamalarını temin etmek, hepimizin önemli görevlerindendir ve el ele verdiğimizde bunu sağlayacağımıza inancım tamdır. Bu noktada, 2025 yılının, Sayın Cumhurbaşkanımız tensipleriyle 'Aile Yılı' ilan etmemizin anlamlı bir adım olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bu özel yıl kapsamında, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik birçok proje ve etkinlik hayata geçiriyoruz. Yaşlılık politikalarını uzun vadeli ve daha bütüncül bir bakış açısıyla ele almamızın bir yansıması olan Yaşlılık Şurası, bu çalışmalardan sadece biridir. Aile Yılı'nın yaşlılık politikalarıyla ilişkisi son derece güçlü. Yaşlılarımız, ailenin kuşaklar arası hafızası ve toplumsal değerlerin taşıyıcısıdır. Aile, sadece anne, baba ve çocuklardan oluşmaz. Dede ve ninelerin varlığı, anıları, nasihatleri ve tecrübeleri, bizlere her daim yol gösteriyor. Dolayısıyla aileyi güçlendirmek istiyorsak, önce aile büyüklerimize sahip çıkmalı, onları aile hayatının merkezinde tutmalıyız. Her birinizin katkısı, Türkiye'nin yaşlı politikalarının şekillenmesine doğrudan etki edecek. Burada üreteceğimiz çözüm önerileri, belki de yarın tüm Türkiye'de uygulanacak model projelerin tohumları olacak."

HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Çalıştayı'nda yaptığı konuşmanın ardından, hayırsever iş insanı Fethi Yılmaz Sezer tarafından yaptırılan, 203 kişi kapasiteli Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katılmak için Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi'ne geçti. Dualarla ve kurdele kesimiyle yapılan açılışa, Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, İdris Nebi Hatipoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP İl Başkanı İsmail Candemir ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak da katıldı.

YAŞLILARLA BİRARAYA GELDİ

Huzurevinde yaşlılarla bir araya gelerek sohbet eden Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, "Bakanlık olarak, yaşlı hizmetlerini sadece bakım ve destekle sınırlı görmüyoruz. Onların sosyal hayata katılımlarını artırmak, sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için, her geçen gün yeni projeler geliştiriyoruz. Hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, yaşlılarımızın hayatına kattığımız her güzellik, aslında ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: BATUHAN KILIÇ/ESKİŞEHİR,