Bakan Göktaş Tunceli'ye Ziyarette Bulundu

Bakan Göktaş Tunceli'ye Ziyarette Bulundu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli'de valilik ziyareti gerçekleştirdi ve ailelerin önemine vurgu yaptı. Ayrıca terörsüz Türkiye vurgusu yaparak Tunceli'nin güzelliklerini ön plana çıkardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret için Tunceli'ye geldi.

Tunceli ziyareti kapsamında valilik önünde Vali Şefik Aygöl ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Göktaş, valilik bahçesine oya ağacı dikti. Daha sonra Tunceli Valiliği'ne geçen Bakan Göktaş, valilik şeref defterini imzaladı ve Aygöl'ün takdim ettiği hediyeyi aldı. Ziyaretin ardından merkez Mameki Parkı'nda düzenlenen Büyük Aile Buluşması etkinliğine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra etkinlikte konuşan Bakan Göktaş, ailenin önemine vurgu yaparak, "Aile hayatın başladığı yerdir. Aile bir sofradır sevgiyle, dayanışmayla kurulur. Yarınlarımızı inşa eden temeldir. Çocuklarımıza güven ve umut aşılar. Kültürümüzü, dilimizi, türkülerimizi kuşaktan kuşağa da ailelerle beraber aktarırız. İşte bu yüzden 2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından aile yılı ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıkça vurguladığı gibi ailemiz istikbalimiz yani ailemiz bizim geleceğimiz. Bu inançla Türkiye'nin dört bir yanında aileleri güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Tüm çalışmalarda hedefimiz aileyi güçlü bir toplumun temeli haline getirme. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailelerde büyür ve güçlü aileler güçlü Türkiye'nin teminatıdır" dedi.

Terörsüz Türkiye'ye ilişkin de konuşan Göktaş, "Ülkemiz yıllar boyunca türlü zorluklarla, yasakları büyük bir inançla aşarak bugünlere geldi. Bugün Tunceli'nin değişen yüzü hepinizin, hepimizin eseridir aslında. Bu güzel şehrimiz barışın, kardeşliğin ve huzurun şehri olmaya devam edecek. Bu tabloyu büyütmek, kalıcı kılmak hepimizin ortak eseri. Bu inançla sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz Türkiye idealini büyük bir kararlılıkla gerçeğe dönüştürüyoruz" diye konuştu.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl ise, "Şehrimiz doğasıyla, inancıyla, bulunduğu konumuyla ülkemizin en güzel şehirlerinden biri. Bu güzel şehir, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan terörsüz Türkiye ile çok daha güzel günler yaşayacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve beraberindekiler kurulan standları gezerek bilgi aldı. Göktaş, çocuklarla birlikte balon uçurduktan sonra alandan ayrıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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