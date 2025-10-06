Bakan Göktaş, Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti

BAKAN GÖKTAŞ, ÇERÇİOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Aydın'da TAFA 130 ve 131'inci filoların Mezuniyet Töreni'ne katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş programın ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bakan Göktaş'ı kapıda karşılayıp çiçek takdim etti. Çerçioğlu, Göktaş'ı makam odasında ağırladı. Programı kapsamında AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' programına katılan Bakan Göktaş'a Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın milletvekilleri Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş eşlik etti. Etkinliğe katılanlar 'İsrail katliama son ver', 'Free Gaza' dövizleri taşıdı.

'GAZZELİ ANNENİN SESİNİ DUYURMAK İÇİN BURADAYIZ'

Programda konuşan AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, "Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne-babaların zinciridir. Öksüz, yetim bırakılan çocukların zinciridir. İnsanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Biz; 'Yaralılarını mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız" dedi.

Programın ardından Aydın Huzurevi Hülya Arslan Barut Gündüzlü Yaşlı Bakım Merkezi açılışına katılan Göktaş, açılış kurdelesini kesti. Bakan Göktaş, açılışın ardından ise AK Parti İl Bakanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Göktaş, programını basına kapalı olarak sürdürdü.

Melek Fırat- Yağmur ÖNGÜN/ AYDIN,