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Bakan Göktaş, TUSAŞ Şehitlerine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Bakan Göktaş, TUSAŞ Şehitlerine Taziye Ziyaretinde Bulundu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TUSAŞ'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olan Hasan Hüseyin Canbaz ve Atakan Şahin Erdoğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şehitler için rahmet diledi ve ailelerine sabır diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tusaş'a yapılan terör saldırısında şehit olan Hasan Hüseyin Canbaz ve Atakan Şahin Erdoğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, TUSAŞ şehitleri Hasan Hüseyin Canbaz ve Atakan Şahin Erdoğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Göktaş, ziyaretine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında şehit olan Hasan Hüseyin Canbaz ve Atakan Şahin Erdoğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Kahraman TUSAŞ personelimizin kararlılıkla ifade ettiği üzere hainlere inat Türkiye için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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