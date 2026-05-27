Bakan Göktaş: "Bu bayram büyüklerimizin kapısını çalalım, küçüklerimizin gönlüne dokunalım"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun ışığında; bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım, küçüklerimizin gönlüne dokunalım" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında, "Bayram hatırlamak, hatırlanmaktır. Kıymeti; toplu atılan mesajlarda değil, gönülden yapılan bir aramada, sıcak bir muhabbette ve içten bir ziyarette saklıdır. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun ışığında; bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım, küçüklerimizin gönlüne dokunalım. Büyük Türkiye ailemize yan yana, gönül gönüle, bereketli bir Kurban Bayramı diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı