Bakan Göktaş'tan Kıbrıs Gazisine Manisa'da Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Manisa ziyaretinde, Aile Yılı kapsamında 48 yıllık evli olan Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut ve eşi Fatma Birgül Bulut'u evlerinde ziyaret etti. Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ve bakanlık bürokratlarının da eşlik ettiği ziyarette Bakan Göktaş aile kurumunun önemine dikkat çekerek 48 yıllık evli çifti tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
