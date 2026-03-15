Bakan Göktaş: "İslamofobi yalnızca bir önyargı değil, açık bir ayrımcılık ve nefret suçudur"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' vesilesiyle yaptığı paylaşımda, İslamofobi'nin yalnızca bir önyargı değil, aynı zamanda açık bir ayrımcılık ve nefret suçu olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" nedeniyle paylaşımda bulundu.

Bakan Göktaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İslamofobi yalnızca bir önyargı değil, açık bir ayrımcılık ve nefret suçudur. Ne yazık ki bugün dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar, inançları, kimlikleri ve değerleri sebebiyle sistematik ayrımcılığa, nefret söylemine ve dışlanmaya maruz kalmaktadır. İslam dünyasında yaşanan krizlere yönelik sergilenen çifte standartlı yaklaşımlar da bu ayrımcı zihniyetin uluslararası düzeyde nasıl kök saldığını açıkça göstermektedir. Bu nefret dilini normalleştirmeye çalışan anlayışa karşı sessiz kalmak mümkün değildir. İslamofobi ile mücadele yalnızca Müslümanların değil, insan haklarına, adalete ve birlikte yaşama kültürüne inanan herkesin ortak sorumluluğudur. Daha adil bir dünya için İslamofobi'ye karşı güçlü ve kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'nün bu konuda küresel farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fatih Tekke 1 yılda bambaşka biri oldu

1 yılda bambaşka biri oldu! Son halini görenler inanamıyor
Sanki Barcelona! Süper Lig'e resmen koşarak geliyorlar

Süper Lig'e koşuyorlar! 3 atıp lider oldular
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu

Yok böyle misilleme! ABD'nin dev bankası yerle bir oldu
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi 'Yeraltı' oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış

Ayşegül'ün evine son giren kişi ünlü oyuncu çıktı
Fatih Tekke 1 yılda bambaşka biri oldu

1 yılda bambaşka biri oldu! Son halini görenler inanamıyor
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak video: Savaşta bir ilk gerçekleşti
İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan 'The end' paylaşımı

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı