Bakan Göktaş'tan Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Göktaş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da uğradığı elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Politika
