Bakan Göktaş'tan Bosch'un reklam filmine tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bosch tarafından yapılan reklam filmine tepki gösterdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir. Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın biyolojik ya da koruyucu gerçek bir annedir. Bu bağ; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik; bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bosch'un reklam filmine yönelik bakanlık tarafından suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

