Bakan Göktaş'tan 28 Şubat Mesajı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, bu dönemde yaşanan mağduriyetleri unutmamanın önemine vurgu yaptı. Göktaş, engellenen kadınlar ve onların destekçilerini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve özgür bir geleceğe yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Şubat'ın yıl dönümü mesajında, "28 Şubat'ın görünmeyen yaralarını, sessiz mağduriyetlerini ve zihnimizde kalan izlerini unutmadık, unutmuyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "28 Şubat'ın görünmeyen yaralarını, sessiz mağduriyetlerini ve zihnimizde kalan izlerini unutmadık, unutmuyoruz. O dönemde engellenen, hayatları kısıtlanmak istenen binlerce kadın ve onların yanında duranlar hala hafızalarımızda. Bugün, inançlarımızla ve farklılıklarımızla özgürce bir arada olabiliyorsak bunları unutmadığımız içindir. 'Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat'a son veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kimsenin eğitim hakkıyla kimliği arasında kalmadığı, kimsenin hayallerinin yarım bırakılmadığı yarınlar için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
