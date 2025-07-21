Bakan Göktaş, Kültür ve Sanat Politikaları Üzerine Toplandı

Bakan Göktaş, Kültür ve Sanat Politikaları Üzerine Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, kültürel mirasın önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya gelmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kültürün toplumsal hafızayı koruyan, aidiyeti güçlendiren ve aile bağlarını pekiştiren yönü üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Ailemiz kültürel mirasımızın taşıyıcısıdır. Bu mirası kuşaktan kuşağa aktaracak politikaları, sanatın ve kültürel üretimin gücüyle destekliyoruz. Aile Yılı vesilesiyle, aileyi güçlendiren her adımı, kültürle beslenen bir toplumsal bütünleşme çerçevesinde ele alıyoruz."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Politika
Hakimin babasının restoranında 10 kişi polisi darp etti iddiası

10 kişi bir polisi çocuklarının gözü önünde darp etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika Kralı Philippe: Gazze'deki durum insanlık için bir utanç

O ülkenin kralından Gazze çıkışı: İnsanlık için bir utanç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.