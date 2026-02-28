Haberler

Bakan Göktaş: "Kimsenin hayallerinin yarım bırakılmadığı yarınlar için çalışmayı sürdüreceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kimsenin eğitim hakkıyla kimliği arasında kalmadığı, kimsenin hayallerinin yarım bırakılmadığı yarınlar için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kimsenin eğitim hakkıyla kimliği arasında kalmadığı, kimsenin hayallerinin yarım bırakılmadığı yarınlar için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin videolu mesaj yayımladı. Göktaş, 28 Şubat'ın görünmeyen yaralarını unutmadıklarını belirterek, "O dönemde engellenen, hayatları kısıtlanmak istenen binlerce kadın ve onların yanında duranlar hala hafızalarımızda. Bugün, inançlarımızla ve farklılıklarımızla özgürce bir arada olabiliyorsak bunları unutmadığımız içindir. 'Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat'a son veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kimsenin eğitim hakkıyla kimliği arasında kalmadığı, kimsenin hayallerinin yarım bırakılmadığı yarınlar için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay

Dünkü maça damag vuran olay
Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü

Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü
Manchester United iftar yemeği düzenledi

Bu görüntülerin nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı