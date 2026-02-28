Bakan Göktaş: "Kimsenin hayallerinin yarım bırakılmadığı yarınlar için çalışmayı sürdüreceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kimsenin eğitim hakkıyla kimliği arasında kalmadığı, kimsenin hayallerinin yarım bırakılmadığı yarınlar için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin videolu mesaj yayımladı. Göktaş, 28 Şubat'ın görünmeyen yaralarını unutmadıklarını belirterek, "O dönemde engellenen, hayatları kısıtlanmak istenen binlerce kadın ve onların yanında duranlar hala hafızalarımızda. Bugün, inançlarımızla ve farklılıklarımızla özgürce bir arada olabiliyorsak bunları unutmadığımız içindir. 'Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat'a son veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kimsenin eğitim hakkıyla kimliği arasında kalmadığı, kimsenin hayallerinin yarım bırakılmadığı yarınlar için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı