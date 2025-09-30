Bakan Göktaş, Kadınların Güçlendirilmesi Paneline Katıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belgrad Kadın Konferansı kapsamında düzenlenen 'Temsilin Adımları-Kadınların Siyasi Olarak Güçlendirilmesi' başlıklı panele katıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belgrad Kadın Konferansı kapsamında 'Temsilin Adımları-Kadınların Siyasi Olarak Güçlendirilmesi' panelinde kadınların güçlendirilmesi alanındaki çalışmalara dair tecrübelerimizi paylaştık. Kadınların girişimcilik hikayelerini ve iş gücüne katılımlarını destekleyerek üreten, vizyoner ve öncü kadınlarla ülkemizin kalkınma hedeflerine birlikte yön veriyoruz. Türkiye olarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye, ortak projeler ve iş birlikleri için uluslararası platformlarda güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.