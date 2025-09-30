Haberler

Bakan Göktaş, Kadınların Güçlendirilmesi Paneline Katıldı

Bakan Göktaş, Kadınların Güçlendirilmesi Paneline Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belgrad Kadın Konferansı'nda kadınların siyasi olarak güçlendirilmesi üzerine panelde deneyimlerini paylaştı ve kadın girişimciliğini desteklemenin önemine vurgu yaptı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belgrad Kadın Konferansı kapsamında düzenlenen 'Temsilin Adımları-Kadınların Siyasi Olarak Güçlendirilmesi' başlıklı panele katıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belgrad Kadın Konferansı kapsamında 'Temsilin Adımları-Kadınların Siyasi Olarak Güçlendirilmesi' panelinde kadınların güçlendirilmesi alanındaki çalışmalara dair tecrübelerimizi paylaştık. Kadınların girişimcilik hikayelerini ve iş gücüne katılımlarını destekleyerek üreten, vizyoner ve öncü kadınlarla ülkemizin kalkınma hedeflerine birlikte yön veriyoruz. Türkiye olarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye, ortak projeler ve iş birlikleri için uluslararası platformlarda güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
