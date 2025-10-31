Haberler

Bakan Göktaş, Kadın ve Aile Merkezinin Açılışında Önemli Mesajlar Verdi

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da açılan Hacı Seyfettin Sanat ve Zanaat Merkezi'nin kadınların yeteneklerini keşfetmesi ve aile ekonomisine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına, çocuğa, aileye dokunan her eser çok kıymetli." dedi.

Göktaş, Yıldırım Belediyesi Hacı Seyfettin Sanat ve Zanaat Merkezi'nin açılış töreninde, Bursa'ya büyük değer kazandıracak bir eserin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Merkezin açılmasına öncülük edenlere teşekkür eden Göktaş, "Bu merkezler, özellikle kadınların yeteneklerini keşfetmeleri, kadim medeniyetimize ait zanaatı hayata geçirmeleri, yeni yetenekler kazanmaları, aile ekonomisine destek vermeleri adına çok kıymetli." diye konuştu.

Bakan Göktaş, şunları ifade etti:

"Hem yeteneklerini keşfedecekler hem de farkındalık yaratacaklar. Bu tür merkezler çoğalıyor. Kadına, çocuğa, aileye dokunan her eser çok kıymetli. Bununla beraber pek çok kadının hayatında yeni bir sayfa açılacak, hem ailelerine hem kendilerine güzel katkılar sunulacak. Kadınlarla güçlenen Bursa'da hayırlara vesile olsun."

Konuşmanın ardından Bakan Göktaş ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Politika
