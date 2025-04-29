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Bakan Göktaş, İtalya Engelliler Bakan Locatelli ile görüştü

Bakan Göktaş, İtalya Engelliler Bakan Locatelli ile görüştü
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Roma'da İtalya Engelliler Bakanı Alessandra Locatelli ile görüştü.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Roma'da İtalya Engelliler Bakanı Alessandra Locatelli ile görüştü.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etmek üzere geldiği İtalya'da resmi temaslarda bulunuyor. Bakan Göktaş, Roma'da İtalya Engelliler Bakanı Alessandra Locatelli ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Göktaş görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Başta sosyal hizmetler ve erişilebilirlik olmak üzere bakanlıklarımız arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar üzerinde durduk. İmzaladığımız mutabakatlarla özellikle engelli bireylerin topluma tam katılımı, sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi ve kapsayıcı politikalar geliştirilmesi konularında bilgi ve tecrübe paylaşımını artıracağız" ifadelerini kullandı. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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