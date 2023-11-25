Haberler ›› Politika ›› Bakan Göktaş, İstanbul'da yerleştirilen Filistinlileri ziyaret etti

Bakan Göktaş, İstanbul'da yerleştirilen Filistinlileri ziyaret etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'a getirilen Filistinlileri yerleştirildikleri otelde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Göktaş, Filistinli misafirlerin isteklerini dinledi ve çocuklarla birlikte etkinlikler yaptı.