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Bakan Göktaş, İstanbul'da yerleştirilen Filistinlileri ziyaret etti

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'a getirilen Filistinlileri yerleştirildikleri otelde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Göktaş, Filistinli misafirlerin isteklerini dinledi ve çocuklarla birlikte etkinlikler yaptı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'a getirilen Filistinlileri yerleştirildikleri otelde  ziyaret etti.

İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'den Türkiye'ye getirilen  266 kişi Fatih'te 4 otele yerleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 47'si çocuk 85 Filistinlinin kaldığı oteli ziyaret etti. Filistinli misafirlere psikososyal destek verildiği belirtilirken Bakan Göktaş'ın, Türkiye'nin yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla ziyarette bulunduğu vurgulandı.

Ziyaret sırasında Filistinli misafirlerin isteklerini dinleyen Bakan Göktaş, çocuklarla birlikte resim ve el işi etkinlikleri yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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