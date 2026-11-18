Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filipinler'de düzenlenen Çocuklara Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Konulu İkinci Küresel Bakanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Her çocuğun şiddetten uzak, güvenli bir ortamda büyümesi ortak sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Filipinler Hükümeti'nin ev sahipliğinde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde düzenlenen "Çocuklara Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Konulu İkinci Küresel Bakanlar Konferansı"na katıldı. Bakan Göktaş, konferans kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Düzeyinde Taahhüt Açıklama Oturumu'nda Türkiye'nin çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi ve çocuk koruma sisteminin güçlendirilmesine ilişkin yeni taahhütlerini açıkladı. "Her çocuğun şiddetten uzak, güvenli bir ortamda büyümesi ortak sorumluluğumuzdur" diyen Göktaş, bu doğrultuda çocuk adalet sisteminde damgalanmayı önlemeyi amaçlayan koruyucu ve onarıcı yaklaşımları güçlendireceklerini bildirdi. Çocukların ihtiyaçlarına uygun hizmetlere yönlendirilmesi için kurumlar arası iş birliğini geliştireceklerini belirten Göktaş, "Önceliğimiz, mümkün olan her durumda çocukları kendi aileleri yanında desteklemektir" ifadelerini kullandı.

"Zorbalık risklerine karşı koruyucu ve önleyici hizmetler geliştireceğiz"

Ailesi yanında bakımı sağlanamayan çocukların güvenli bir aile ortamında büyüyebilmesi için koruyucu aile hizmetlerini çeşitlendireceklerini ve niteliğini artıracaklarını aktaran Bakan Göktaş, ebeveyn kaybı yaşayan çocukların ekonomik desteğin yanı sıra sosyal destek, psikososyal destek ve danışmanlık hizmetlerine erişimini de güçlendireceklerini kaydetti. Göktaş, şiddet, ihmal ve istismar risklerinin erken tespiti ve önlenmesi amacıyla çocuklara ve ailelere yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri yaygınlaştıracaklarını, bu çalışmaları kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası ortaklarla yürüteceklerini belirtti. Çocukların dijital ortamlardaki güvenliğine ilişkin taahhütleri de aktaran Göktaş, "Çocukların dijital ortamlarda güvenliğini sağlamak amacıyla şiddet, istismar, sömürü ve zorbalık risklerine karşı koruyucu ve önleyici hizmetler geliştireceğiz. Çocuk dostu dijital ortamları da güçlendireceğiz. Bu taahhütleri, çocukların ve ailelerin günlük yaşamına yansıyan somut adımlara dönüştürmeye kararlıyız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı