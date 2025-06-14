Bakan Göktaş Erzincan'da Vali Aydoğdu'yu Ziyaret Etti

Bakan Göktaş Erzincan'da Vali Aydoğdu'yu Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da gerçekleştirilen programlar kapsamında Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti. Ziyarette, ilin genel durumu ve yürütülen projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bir dizi programlara katılmak üzere Erzincan'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra Vali Hamza Aydoğdu'dan ilin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, ilde yürütülen proje ve çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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