Bakan Göktaş: Dijital medyaya dair denetleyici bir yasal düzenlemenin yapılması elzemdir

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün birçok ülke, çocukları, dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için ciddi tedbirler alıyor. Bu alanda ülkemize özgü bir model geliştirmek için geçen yıl altyapı çalışmalarını başlattık. Dijital medya ve oyun platformlarına dair düzenleyici ve denetleyici bir yasal düzenlemenin yapılması elzemdir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Siyasi parti temsilcilerinin bütçe üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından Bakan Göktaş, sunum yaptı. 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı' kapsamında çalışmalara hız verdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Doğum izni ve babalık izni sürelerinin uzatılması çalışmalarına da öncülük ettik. Bu kapsamda, Hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclisimizin onayına sunulmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarında, kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı da hızlandırdık" ifadelerini kullandı.

'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINDA 2 MİLYON KİŞİYE ULAŞTIK'

Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeliyle sahada olan tüm paydaşlarla iş birliklerini güçlendirdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal risk haritalarıyla, risk altındaki haneleri tespit ediyoruz. Aile rehberi sistemiyle de bu hanelere özelleştirilmiş hizmetlerimizi ulaştıracağız. Mayıs ayında tanıtımını yaptığımız ve 1,7 milyon kişinin indirdiği, 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasıyla ebeveynlere, çocuk eğitimi ve aile içi iletişim alanlarında rehberlik sağlıyoruz. Ayrıca, çevrimiçi danışmanlık uygulamalarını devreye aldık. Aile danışmanlığı, aile eğitim programı ve evlilik öncesi eğitim programı ile 8,3 milyon kişiye eğitim verdik. Yeşilay ile yürüttüğümüz bağımlılıkla mücadele çalışmalarında, önleyici rehberlik, eğitim ve farkındalık programlarıyla 2 milyon kişiye ulaştık. Öte yandan, ülkemizde yaşanan afet ve acil durumlarda ilk andan itibaren sahaya inerek vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'KREŞLERDE 87 BİN 692 ÇOCUĞA HİZMET SUNUYORUZ'

Bakan Göktaş, 180 bin 391 çocuğa ailelerin yanında sosyal ekonomik destek verdiklerini ve ebeveyn kaybı yaşayan 108 bin 454 çocuğa sağlıklı gelişimleri için yardım ettiklerini söyledi. Bakan Göktaş, "59 ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesinde bin 371 çocuğa özel bakım hizmeti veriyoruz. Diğer yandan 3 bin 109 evladımızın lisanslı olarak sporun disiplin ve özgüven kazandıran yönünü keşfetmelerini sağlıyoruz. 2 bin 868 çocuğumuzun ise kültür ve sanatın dönüştürücü gücüyle, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunuyoruz. Ayrıca, bugüne kadar devlet korumasında yetişen 65 bin 534 gencimizi kamuya yerleştirdik. Bugün, 2 bin 408 kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübünde, 87 bin 692 çocuğa hizmet sunuyoruz. Bu yıl, mahalle tipi kreş modelini yaygınlaştırma çalışmalarımızı sürdürdük. 569 Aile Destek Merkezimizde hizmete aldığımız, çocuk oyun odaları ve kreşlerle, çocuklar için güvenli alanlar oluşturduk. Bu vesileyle bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. 81 ilimizde açacağımız yeni sosyal kreşlerle, çocuk bakımını daha erişilebilir hale getiriyoruz. Bu sosyal kreşlerden, sosyal yardım programlarından yararlanan aileler ücretsiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımız uygun koşullarla faydalanabilecek" dedi.

'DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EYLEM PLANI'NI PAYLAŞACAĞIZ'

Çocukların dijital alanda güvenliği sağlamak ve bilinçli kullanım alışkanlıkları kazandırmak için çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Bakan Göktaş, Sosyal Medya Çalışma Grubu ile 7-24 zararlı içeriklerin tespit edilerek gerekli müdahalelerin yapıldığını ekledi. Bakan Göktaş, "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'mızı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, bugün birçok ülke, çocukları, dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için ciddi tedbirler alıyor. Bu alanda ülkemize özgü bir model geliştirmek için geçen yıl altyapı çalışmalarını başlattık. Dijital medya ve oyun platformlarına dair düzenleyici ve denetleyici bir yasal düzenlemenin yapılması elzemdir" değerlendirmesinde bulundu.

'SIFIR TOLERANS İLKESİNDE ASLA TAVİZ VERMEDİK'

Bakan Göktaş, son 23 yılda kadınların hayatın her alanında daha etkin ve güçlü hale geldiğini ve bu yıl ki bakanlık bütçesinin yüzde 53'ünün kadınlara ayrıldığını ifade etti. Kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğunu ve siyaset üstü bir mesele olarak ele alınması gerektiğini dile getiren Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"6284 sayılı Kanun ile dünyada eşi benzeri az bulunan güçlü bir hukuki düzenlemeye sahibiz. 'Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlemelerle, şiddet eylemlerine yönelik caydırıcı mekanizmaları devreye aldık. Israrlı takibi müstakil suç olarak düzenleyerek cezaları artırdık. Sıfır tolerans ilkesinden asla taviz vermedik, vermeyiz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, tek bir vaka bile bizim için fazla bir vakadır. 81 ilde meslek elemanlarımızla, avukatlarımızla her türlü şiddet, tehdit, istismar, ısrarlı takip vakaları ve iddialarını, büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Mağdurların korunması ve faillerin en ağır şekilde ceza alması için açılan davalara Bakanlık olarak müdahil oluyor. 10 yıl aradan sonra gerçekleştirdiğimiz, 'Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nı tamamladık. Bugüne kadar yapılan en kapsamlı çalışma olan bu araştırmayla, dijital şiddet ve ısrarlı takibe ilişkin ilk kez kapsamlı veriler elde ettik. Yeni Eylem Planımızı dijital şiddet dahil olmak üzere, kadınların bugün karşılaştığı tehditlere ve geleceğin risklerine yanıt verecek biçimde hazırladık. Bu kapsamda kadınların güvenliğini sağlamaya yönelik mekanizmalarımızı ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendiriyoruz."

'3 BİN YENİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAĞIZ'

2026 yılında sosyal hizmet kapasitesini güçlendiren adımlarla nesillerin güvenliğini ve toplumun sosyal refahını artıran faaliyetleri sürdüreceklerini aktaran Bakan Göktaş, "Bugün, sizlerle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini daha da artırmak amacıyla 3 bin sözleşmeli personel alacağız. Yarından itibaren başvuruları alacağız" ifadelerini kullandı.