Bakan Göktaş: "Çocuklarımızı dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korumak hepimizin ortak sorumluluğu"

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesine ilişkin milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, çocukları dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korumak için ortak sorumluluğun önemini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızı dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korumak, hepimizin ortak sorumluluğu. Bu kapsamda milletvekillerimizle bir araya gelerek, sosyal medya düzenlememize ilişkin çalışmalarımızı paylaştık" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesine ilişkin milletvekilleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Göktaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızı dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korumak, hepimizin ortak sorumluluğu. Bu kapsamda milletvekillerimizle bir araya gelerek, sosyal medya düzenlememize ilişkin çalışmalarımızı paylaştık. Bizler, çocuklarımızın dijital ortamda kendilerini daha rahat ve güvende hissedebilmeleri için yasaklayan değil, koruyan ve denetleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ile çocuklarımızın haklarını güvence altına alıyor, küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sözleşmemizi imzalayarak bu anlamlı sürece destek olan milletvekillerimize teşekkür ediyor, toplantımızın ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

