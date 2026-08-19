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Koruyucu aile yanında büyüyen 258 genç üniversiteli oldu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu yıl, devletimizin şefkat eliyle ve koruyucu ailelerimizin sevgisiyle büyüyen 7’si ilk 10 binde olmak üzere 258 evladımız tercih ettikleri üniversitelere yerleşti" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu yıl, devletimizin şefkat eliyle ve koruyucu ailelerimizin sevgisiyle büyüyen 7'si ilk 10 binde olmak üzere 258 evladımız tercih ettikleri üniversitelere yerleşti" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS tercihleri sonrasında hayalini kurdukları üniversitelere yerleşen gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, pırıl pırıl gözlerinden öpüyorum. Bu yıl, devletimizin şefkat eliyle ve koruyucu ailelerimizin sevgisiyle büyüyen 7'si ilk 10 binde olmak üzere 258 evladımız da tercih ettikleri üniversitelere yerleşti. Her birinin azmi, emeği ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki gençlerimiz; edinecekleri bilgi, birikim ve tecrübeyle kendi hikayelerini yazarken ülkemizin yarınlarına da değer katacaklar. Her birine kuracakları güzel dostluklarla, biriktirecekleri kıymetli anılarla ve ulaşacakları yeni başarılarla dolu bir üniversite hayatı diliyorum. Yolları açık, bahtları güzel, gelecekleri parlak olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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