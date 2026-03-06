Bakan Göktaş baroların kadın ve çocuk hakları komisyonu temsilcileriyle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelindeki baroların kadın ve çocuk hakları komisyonu temsilcileriyle görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelindeki baroların kadın ve çocuk hakları komisyonu temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda İstanbul Zeytinburnu'nda Öğretmen Fatmanur Çelik'in öğrencisi tarafından öldürülmesi de gündeme geldi. Bakan Göktaş, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, olayı bire bir takip ettiğini ifade etti.

Görüşmede kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesinin altı çizilerek, konuların siyaset üstü bir mesele olarak ele alınması gerektiği vurgulandı. Şiddet ve istismar vakalarında STK'lar, medya ve barolara düşen görev ve sorumluluklar da ele alınarak, bakanlık ve baroların koordineli hareket etmesinin önemine değinildi.

Bakanlığın davetinden duydukları memnuniyeti dile getiren baro temsilcileri, kadın ve çocuk hakları konusundaki saha deneyimlerini ve çözüm önerilerini Bakan Göktaş'a iletti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı