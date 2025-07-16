Bakan Göktaş, Bahreyn Büyükelçisi ile Sosyal Hizmetler Üzerine Görüştü

Bakan Göktaş, Bahreyn Büyükelçisi ile Sosyal Hizmetler Üzerine Görüştü
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bahreyn Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Bassam Ahmed Ali Marzooq ile sosyal hizmetler ve ortak projeler üzerine verimli bir istişare gerçekleştirdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bahreyn Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Bassam Ahmed Ali Marzooq ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bahreyn Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Bassam Ahmed Ali Marzooq ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Sosyal hizmetler başta olmak üzere kadın, çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlere dair deneyim paylaşımı ve ortak projeler üzerine verimli bir istişare gerçekleştirdik. Sayın Büyükelçiye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş Bahreyn ile ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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