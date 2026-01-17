Haberler

Bakan Göktaş, İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesiyle telefonda görüştü

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine başsağlığı diledi ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Görüşmede, Çağlayan'ın ailesine başsağlığı dileklerini ileten Göktaş, Bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destek sağlayarak daima ailenin yanlarında olacaklarını söyledi. Çağlayan ailesi ise devlete güvenlerinin tam olduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500

