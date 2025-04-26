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Bakan Göktaş, 6'ncı Milli İrade Buluşmaları'nda Aile Vurgusu Yaptı

Bakan Göktaş, 6'ncı Milli İrade Buluşmaları'nda Aile Vurgusu Yaptı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Türkiye Yüzyılında Aile' temasıyla katıldığı 6'ncı Milli İrade Buluşmaları'nda, güçlü ailelerin güçlü toplumlar oluşturduğunu belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen 6'ncı Milli İrade Buluşmaları'na katıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen 6'ncı Milli İrade Buluşmaları'na katıldı. Bakan Göktaş, basına kapalı gerçekleşen etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ailemiz gücümüz, geleceğimizdir. Ailemiz muhabbetle, merhametle, sadakatle omuz omuza inşa ettiğimiz sığınağımız, en güvenli limanımızdır. ' Türkiye Yüzyılı', gücünü kadim değerimiz ve en temel birimimiz olan ailemizden alacak. Bu konudaki sorumluluğumuzu Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen 6'ncı Milli İrade Buluşmaları'nda ' Türkiye Yüzyılında Aile' başlığıyla konuştuk. Dijital çağın zorlukları, değişen toplumsal dinamikler, gençlerin beklentileri; tüm bu başlıklar karşısında ortak paydamız değişmiyor: Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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