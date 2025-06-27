Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
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Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
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İsrail'in Türkiye'ye yönelik olası tehdidine yönelik değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Biz ülkemizi hem aklımızla hem de yüreğimizle savunuruz. Ölümden korkmuyoruz zaten. Bizi korkutacak bir şey yok" ifadelerini kullanırken, en kötü senaryoya göre de hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti. Bakan Fidan, "Halkımız müsterih olsun" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayın programında İsrail ile İran arasında 12 gün süren ve ateşkesle sonra eren savaşa ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL'İN ASIL HEDEFİ TÜRKİYE Mİ?"

Programın bir bölümünde "İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?" sorusuna da yanıt veren Bakan Fidan, "Biz ülkemizi hem aklımızla hem de yüreğimizle savunuruz. Ölümden korkmuyoruz zaten. Bizi korkutacak bir şey yok" derken, en kötü senaryoya göre de hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan'ın yanıtı şu şekilde:

"ORADA BİZİ KORKUTACAK BİR ŞEY YOK"

"Ülkemizi hem aklımızla hem yüreğimizle savunuruz. Yani ölümden korkmuyoruz zaten. Orada bizi korkutacak bir şey de yok.

"GEREKEN BÜTÜN KONULAR YAPILIYOR"

Biz haklı olduğumuzu da biliyoruz ama dediğim gibi bizim için önemli olan profesyonel bir şekilde tehditleri iyi analiz ederek rasyonel bir diyalog kurarak diğer aktörlerle konuyu yönetmek. Onda da gereken bütün konular yapılıyor.

"HALKIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Ama en kötü senaryoya göre de hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani devlet işleri şakaya gelmez, rastgeleliğe bırakılmaz. Dolayısıyla o konuda halkımız müsterih olsun. İfade ettiğim gibi ilgili kurumlarımız gerçekten canla başla çalışıyorlar."

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

İsrail Türkiye'ye saldırmaya cesaret bile edemez

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Tamam da sorunun cevabı verilmemiş. Birde ben sorayım: Asıl hedef biz miyiz? Neyse kendim cevabı buldum, evet.

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Haber YorumlarıTamer Alici:

Ölümden korkmuyoruz ne demek sayın fidan tabiki ölümden korkmuyoruz zaten mevzuda bizim ölümden korkup korkmamamız değil ki,mevzu İsrail in bizimle ilgili planları,keşke soruya daha net ve keskin bir cevap verseydiniz....

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Haber YorumlarıAdnan DALLI:

Tabi yaa. BOP diye bir şey yok. Irak, mısır, Suriye orta Doğu'da rejimler değişmedi. Zamanında 1 Mart tezkeresi ile Erdoğan bu olacaklara onay vermedi. Bunların hiç biri olmadı o yüzden bizlik birşey yok...

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Haber Yorumlarınedo cos:

ya secim malzemesi yapiyorlar vel vele cikarip akp etrafinda toplanalim amac israil niyahi hedefi turkiyeymis kuslar guler sana

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