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Hakan Fidan ve Ömer Çelik Bolu'da göl kenarında vatandaşlarla buluştu

Hakan Fidan ve Ömer Çelik Bolu'da göl kenarında vatandaşlarla buluştu
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AK Parti'nin Sapanca'daki 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası Ankara'ya dönen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde göl kenarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Ak Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Ankara'ya gitmek için yola çıkan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu'nun Yeniçağa ilçesine uğrayarak göl kenarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın öğle saatlerinde sona ermesinin ardından Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde mola verdi. Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar tarafından karşılanan Fidan ve Çelik, Yeniçağa Gölü kenarında vatandaşlarla bir araya geldi. Hafta sonu tatili için göl kenarına gelen vatandaşlar Bakan Fidan ve Çelik'le sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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