Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Budapeşte'ye gidecek

Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Budapeşte'ye gidecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Budapeşte'de düzenlenecek TDT Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat etmek ve TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak amacıyla, 20-21 Mayıs tarihlerinde Macaristan'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, 21 Mayıs'ta yapılacak olan Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda gerçekleştireceği hitabında, uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet üretmekte zorlu zamanlar geçirdiği bir dönemde TDT ülkelerinin bölgesel sahiplenme anlayışıyla kendi aralarındaki iş birliğini her geçen gün geliştirdiğini ifade etmesi, bu yönde adımlar atarken, TDT ülkelerinin büyük Türk dünyasının birer parçası olduğunun daima hatırda tutulması ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizmesi bekleniyor.

Ayrıca Bakan Fidan'ın Kıbrıs Türklerinin onlarca yıldır maruz bırakıldığı haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında, KKTC'yle dayanışma içinde olmanın TDT'nin ortak sorumluluğu olduğuna inanıldığını vurgulaması ve TDT'nin teşkilat kapasitesi ve imkanlarının güçlendirilmesinin yanı sıra ulaştırma, enerji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki bağlarımızı yoğunlaştırmayı hedeflediğimizi ifade etmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan son olarak, 6 Kasım 2024 tarihindeki Bişkek Zirvesi öncesinde aynı tarihte gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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