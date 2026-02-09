Haberler

Bakan Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında sunucunun, "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?" sorusunu cevaplamayıp sadece gülmesi dikkat çekti.

NÜKLEER SORUSUNA SADECE GÜLDÜ

Bakan Fidan'ın soru karşısında sadece gülümsemekle yetinmesi, sosyal medyada ve siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Diplomatik çevrelerde bu sessizlik, Türkiye'nin savunma politikalarındaki "stratejik belirsizlik" stratejisi olarak yorumlandı.

