Haberler

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasında gözaltına alınan 12 zanlı adliyeye sevk edildi Haber Videosunu İzle
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasında gözaltına alınan 12 zanlı adliyeye sevk edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İmamoğlu'na yönelik 'çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında İBB ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

  • İBB ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
  • Operasyon İstanbul, Kırıklareli ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlendi.
  • Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 1 şüpheli yurt dışında.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada yakalanan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

OPERASYON 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 ihaledeki iş ve işlemlerin usulsüz olduğu belirlemişti.

Çalışmaların ardından İstanbul, Kırıklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 12 şüphelinin düzenlenen operasyonda yakalandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği bildirilmişti.

Öte yandan, gözaltına alınan isimlerin daire başkanı A.T, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü M.E, Elektronik Sistemler Müdürü H.Ç, tekniker E.K, teknik şartnameyi hazırlayanlar E.K, İ.Y, M.S.K ve N.B, mühendis M.Ç, bir şirketin ortağı Z.D, bir inşaat firmasının yetkilileri İ.K. ve İ.S.K. olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli

Bahçeli'den Öcalan için yeni çağrı
Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı
Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım

Bu tokalaşma piyasaları sarsacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı

Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı: Yanında yürüyene bakın!

Rıza Perçin'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız

Fener ve Trabzon'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Kaderin acı cilvesi! Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar

Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar
Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı

Şehit polisten geriye yürek yakan bu görüntüler kaldı
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Daha 15 yaşındaydı! Evde korkunç halde bulundu

Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor'da tarih yazdı

Herkesin ''Kesin küme düşecekler'' dediği takımla tarih yazdı