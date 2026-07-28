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Bakan Fidan, Sudanlı mevkidaşı Salem ile Ankara'da bir araya geldi

Bakan Fidan, Sudanlı mevkidaşı Salem ile Ankara'da bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile Ankara'da görüştü. İki bakan, diplomasi akademileri arasında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzaladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Bakan Fidan, Salem ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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