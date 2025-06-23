Bakan Fidan, Somali Ulaştırma Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Bakan Fidan, Somali Ulaştırma Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur'u kabul etti ve görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur'u kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur'u kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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