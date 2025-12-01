Bakan Fidan: Putin, belirli şartlar altında barış anlaşmasını kabul etmeye hazır

Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'un daveti üzerine gittiği Berlin'de Alman basınının sorularını cevapladı.

Rusya- Ukrayna savaşı konusunda kritik mesajlar veren Bakan Fidan, tarafların dört yıllık yıpratma savaşının ardından eskiye kıyasla daha fazla barışa hazır olduğunu belirterek "İnsanların çektiği acıların ve yıkımın boyutunu gördüler ve kendi sınırlarını fark ettiler. Bizim anladığımız kadarıyla Putin de belirli şartlar altında ateşkesi ve kapsamlı bir barış anlaşmayı kabul etmeye hazır. Bu durum Ukrayna tarafına iletildi ve biz de bunun bazı boyutlarına angaje oluyoruz. Bu savaş Rusya'ya da çok fazla maliyet çıkarmakta" dedi.

"ANLAŞMAYA VARILABİLİRSE BÖLGEDE 70 YIL BARIŞ SAĞLANABİLİR"

Hakan Fidan, Rusya'nın NATO'ya üye ülkelere saldırabileceğine yönelik istihbarat raporlarının hatırlatılması üzerine şu tespitlerde bulundu:

"Tartışılan barış anlaşması sadece Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için değil, aynı zamanda tüm Avrupa için kalıcı istikrar sağlamak için önemli. Yeni saldırıları önlemek için tarihî bir fırsat görüyorum. Anlaşma, bir tarafın hangi nedenle olursa olsun, diğerine saldırmayacağına dair sarih taahhütler içermeli. Anlaşmaya varılabilirse, bölgede 50, 60, 70 yıl daha barış sağlanabilir. Belki daha da uzun."

DİYALOĞU HİÇ KESMEDİK

Ankara'nın Moskova'yı bir tehdit olarak görüp görmediği konusuna da değinen Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye ve Libya gibi birçok çatışmada Rusya ile doğrudan karşı karşıya geldiğini hatırlattı. Fidan "Avrupa ülkeleriyle birçok benzer deneyim yaşıyoruz. Aradaki fark şudur; biz Rusya ile diyaloğu hiçbir zaman kesmedik. Çıkarlarımız ihlal edildiğinde tepki gösteriyoruz. Ancak komşularımızla sürekli çatışma hâlinde olmayı göze alamayız" diye konuştu.

UKRAYNA–RUSYA SAVAŞI

2014'ten beri süren gerilim 2022'de tam ölçekli Rus işgaliyle tırmanarak geniş çaplı bir savaşa dönüştü. 2025 itibarıyla yaklaşık yüzde 20 Ukrayna toprakları Rus kontrolünde. Milyonlar yerinden edildi; savaş hem insani hem de jeopolitik açıdan Avrupa'nın en büyük krizi haline geldi.