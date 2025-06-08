Bakan Fidan, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze'deki son durumu ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları ele aldı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan; Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika