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Bakan Fidan, Mısır'da İstihbarat Başkanı ile Görüştü

Bakan Fidan, Mısır'da İstihbarat Başkanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Mısır'da Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşad ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Fidan'ın ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı ile görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Mısır'da Mısır Genel İstihbarat Servisi (GIS) Başkanı Hasan Reşad ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Mısır'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları çerçevesinde Mısır Genel İstihbarat Servisi (GIS) Başkanı Hasan Reşad ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan'ın temasları kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya gelmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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