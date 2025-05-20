Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ı Ziyaret Edecek
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat etmek ve TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak amacıyla Macaristan'ı ziyaret edecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat etmek ve TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak amacıyla Macaristan'ı ziyaret edecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat etmek ve TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere 20-21 Mayıs tarihlerinde Macaristan'ı ziyaret edecek. Bakan Fidan'ın, 21 Mayıs'ta yapılacak olan Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda gerçekleştireceği hitabında; TDT ülkelerinin bölgesel sahiplenme anlayışıyla kendi aralarındaki iş birliğini her geçen gün geliştirdiğini ifade etmesi bekleniyor. Fidan'ın TDT ülkelerinin büyük Türk dünyasının birer parçası olduğunun daima hatırda tutulması ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizmesi öngörülüyor. Bu yaklaşım doğrultusunda, Kıbrıs Türklerinin onlarca yıldır maruz bırakıldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında, KKTC'yle dayanışmanın TDT'nin ortak sorumluluğu olduğuna vurgu yapması bekleniyor. Fidan'ın ayrıca, TDT'nin teşkilat kapasitesi ve imkanlarının güçlendirilmesinin yanı sıra ulaştırma, enerji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki bağların yoğunlaştırılması hedeflerini muhataplarına ifade etmesi öngörülüyor.

BİRLİK MESAJI VERİLMESİ BEKLENİYOR

TDT'nin, 5-6 Temmuz 2024 tarihlerinde Şuşa'da düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'nde ve 6 Kasım 2024 tarihinde Bişkek'te gerçekleştirilen TDT 11'inci Zirvesi'nde, Türk dünyasındaki dayanışmayı ve iş birliğini derinleştirme kararlılığı dile getirilmişti. 21 Mayıs'taki Budapeşte Zirvesi'nde ise Bişkek Zirvesi kararları yönünde atılmakta olan adımların, kapsamlı biçimde ele alınması ve dış dünyaya güçlü birlik mesajı verilmesi bekleniyor. Zirve sonunda, TDT ülkeleri arasındaki iş birliği alanları ve teşkilatın kurumsal bütünleşmesinin artırılmasına yönelik bir ortak bildirinin kabul edilmesi ve muhtelif belgelerin imzalanması öngörülüyor. TDT 12'nci Zirvesi ise ileriki aylarda Bakü'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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