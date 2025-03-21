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Bakan Fidan, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme, Bakanlık binasında gerçekleşti.

Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlık binasında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu kabul etti. Görüşmede Bakan Fidan, Szijjarto'yu kapıda sarılarak karşıladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL DİRİ - Politika
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