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Fidan, Libya Senato Başkanı Takala ile Trablus'ta Görüştü

Fidan, Libya Senato Başkanı Takala ile Trablus'ta Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile Trablus'ta bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

DIŞİŞLERİ Başkanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bugün Trablus'ta bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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