Bakan Fidan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington'daki temasları kapsamında Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barış Kurulu'nun gerçekleştirilen ilk toplantısına katılmak üzere bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Kamboçya arasındaki ilişkiler, küresel ve bölgesel gelişmeler ve Kamboçya'nın da üyesi olduğu Barış Kurulu'nun faaliyetlerine ilişkin başlıklar ele alındı.

Bakan Fidan, Barış Kurulu toplantısına katılmıştı

Bakan Fidan, dün katıldığı Barış Kurulu'nun ilk toplantısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'nin güvenliğinin istikrara kavuşması ve toparlanması için tüm kararlılığını korumaktadır. Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
