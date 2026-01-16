Haberler

Bakan Fidan ile Finlandiyalı mevkidaşının görüşmesine damga vuran kare

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü; ikilinin görüşmesi sonrası paylaşılan fotoğrafa "Yapay zeka ile üretilmiş bir görsel olsa anca bu kadar olurdu" şeklinde yorumlar yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Litvanya'nın başkenti Vilnius'te diplomatik temaslarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Fidan'ın Finlandiyalı mevkidaşı Elina Valtonen ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

FOTOĞRAF KARESİ GÜNDEM OLDU

İkilinin görüşmesi sonrası paylaşılan fotoğraf karesi ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın altına "Yapay zeka ile üretilmiş bir görsel olsa anca bu kadar olurdu" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte gündem olan o kare;

Bakan Fidan ile Finlandiyalı mevkidaşının görüşmesine damga vuran kare

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Bu skandinavlı kadınlar cok güzel ya

Haber Yorumlarıalbatros :

sonra mum ışığında şarap ve yemek gelecek gibi bir resim olmuş

