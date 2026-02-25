Bakan Fidan, İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin büyükelçileriyle iftarda bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ve gözlemcisi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri ve İİT'nin Türkiye'de kain kuruluşlarının yöneticileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. - ANKARA
