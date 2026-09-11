Haberler

Bakan Fidan Diyarbakır’da: Cuma namazını kılacağı cami önünde yoğun güvenlik önlemi alındı

Bakan Fidan Diyarbakır’da: Cuma namazını kılacağı cami önünde yoğun güvenlik önlemi alındı
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cuma namazını kılmak üzere tarihi Ulu Camiye geçti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cuma namazını kılmak üzere tarihi Ulu Camiye geçti. Cami girişi ve etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Fidan, cuma namazını eda etmek üzere Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camiye geldi. Bakan Fidan'ın gelişi öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Girişte X-ray cihazı kullanılırken, el detektörüyle de çantalar didik didik arandı. Yine camiyi gören yüksek yerlerde keskin nişancı özel harekat ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80’ler akımına katılan milyonlarca kişiye KVKK'dan uyarı geldi

80’ler akımına katılan milyonlarca kişiye KVKK'dan uyarı
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş 'İmamoğlu yüzünden' diyerek böyle isyan etti

Ardahan ziyaretinde Özel'e olay sözler! Acılı eş böyle isyan etti
Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor

Piyasalar alev aldı, yeni zam göründü! Rakam cep yakacak
Sokak ortasında ilişkiye girerken yakalandılar! Cezası ağır oldu

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Bu görüntünün cezası ağır oldu
Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar
İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti

Pes artık! İşte koca Fenerbahçe'yi karıştıran taraftarın ifadesi

Kentsel dönüşümde sürpriz! Duvarın içinden 25 kilo petek bal çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadı: Oturma odamızda hazine varmış