Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG'ye yönelik mesajında, "Terör örgütü SDG gecikmeden mutabakata uymalı. Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz, ilgili aktörlerin sabrı tükeniyor. Şam yönetimiyle SDG arasındaki entegrasyonun diyalogla çözülmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu için mutabakata uyması gerektiğini belirtti.
  • Hakan Fidan, DEAŞ tehdidine karşı bölgesel iş birliğinin şart olduğunu vurguladı.
  • Türkiye'nin terörle mücadele deneyiminin, DEAŞ'a karşı güçlü bir altyapı oluşturduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World yayınında Suriye'de devrim sonrası sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. DEAŞ'la mücadelenin iş birliğiyle sürdürülebileceğini vurgulayan Fidan, SDG'ye Şam yönetimiyle entegrasyon konusunda net mesajlar verdi.

FİDAN: DEAŞ İLE MÜCADELEDE BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ ŞART

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de iç savaşın sona ermesi ve Şam yönetiminin güçlenmesiyle birlikte bölgesel iş birliğinin arttığını belirten Fidan, DEAŞ tehdidine karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Fidan, "Bir iş birliği mekanizması olduğu sürece DEAŞ tehdidiyle başa çıkabiliriz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELE TECRÜBESİNE VURGU

Son 40 yıldır terörle mücadelede kapsamlı bir deneyime sahip olduklarını dile getiren Fidan, Türkiye'nin PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelenin, bölgedeki DEAŞ tehdidine karşı da güçlü bir altyapı oluşturduğunu vurguladı.

"SURİYE'NİN İYİLEŞME SÜRECİ SABOTE EDİLEMEZ"

Türkiye'nin, ABD ve bölge ülkeleriyle birlikte DEAŞ'a karşı ortak bir gündem yürüttüğünü ifade eden Fidan, "Hiçbir terörist unsurun Suriye halkını ve devletini iyileşme yolunda raydan çıkarmasına asla izin vermemeliyiz" dedi.

SDG'YE AÇIK VE NET MESAJ

Bakan Fidan, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda da net bir uyarıda bulundu. Fidan, "Terör örgütü SDG gecikmeden mutabakata uymalı. Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz ancak ilgili aktörlerin sabrı tükeniyor. Şam yönetimiyle SDG arasındaki entegrasyonun diyalogla çözülmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

ASKERİ SEÇENEK SON ÇARE

Açıklamasında askeri yöntemlere başvurmak istemediklerinin altını çizen Fidan, sorunların diyalog ve uzlaşı yoluyla çözülmesinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
