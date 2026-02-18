Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katılacak

ABD'nin başkenti Washington'da 19 Şubat tarihinde düzenlenecek Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

Bakan Fidan, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak, Gazze Barış Kurulu Şartı'nı imzalamıştı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakan Fidan'ın katılacağı ifade edildi. Bakan Fidan'ın Barış Kurulu'nun ilk toplantısında bir konuşma da yapacağı kaydedildi. Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Fidan'ın Barış Kurulu'nun ilk toplantısında gerçekleştireceği hitabında Filistin meselesinin çözümüne yönelik çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ve Türkiye'nin bu doğrultudaki girişimlere desteğini ifade etmesi, İsrail'in ateşkes ihlallerine ve insani yardımların kesintisiz ve yeterli miktarda ulaştırılmasını engellemeye yönelik uygulamalarına son vermesi gerektiğini belirtmesi, Türkiye'nin Gazze'de insani yardım sağlamayı sürdüreceğini ve yeniden imar faaliyetlerine katkı sağlamaya hazır olduğunu kaydetmesi, Türkiye'nin Gazze'de Filistin halkının haklarının korunmasını ve güvenliğinin sağlanmasını teminen tesis edilecek uluslararası mekanizmalarda yer alma iradesini yinelemesi, Batı Şeria'da İsrail'in baskılarına, artan yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve yerleşimci şiddetine karşı bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini vurgulaması ve Türkiye'nin iki devletli çözüm perspektifine yönelik desteğini teyit etmesi öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı