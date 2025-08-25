Bakan Fidan, Cidde'de Suriye Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 21'nci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak için geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan ve Şeybani, görüşmelerinde bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Filistin'deki insani krizi de ele aldı.

Bugünkü temasları kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ve Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile bir araya gelen Bakan Fidan'ın ayrıca, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile de görüşmesi bekleniyor. - CİDDE

