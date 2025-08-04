Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Basra Valisi Esad Eydani'yi Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Basra Valisi Esad Eydani ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından her iki tarafın da katıldığı bir fotoğraf paylaşıldı. Bu buluşma, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkileri güçlendirme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Basra Valisi Esad Eydani'yi kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Basra Valisi Esad Eydani ile Ankara'da görüştü. Görüşmenin ardından fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika